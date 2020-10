Im Berchtesgadener Land tritt morgen Ausgangssperre in Kraft

Nachrichtenarchiv - 19.10.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Reichenhall: Im Landkreis Berchtesgadener Land gilt ab morgen 14 Uhr eine 14-tägige Ausgangssperre. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist dann nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Das haben Staatsministerin Kaniber und der zuständige Landrat Kern auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Hintergrund sind die immer mehr in die Höhe schnellenden Corona-Infektionszahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 252. Kaniber sprach von einem Schuß vor den Bug. Keiner wünsche sich einen neuen Lockdown, deswegen bitte sie die Menschen im Landkreis, in den Nachbarkreisen und auch im benachbarten Österreich, sich an die geltenden Regeln zu halten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.10.2020 18:15 Uhr