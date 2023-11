Im Bahnverkehr kommt es noch zu einzelnen Behinderungen

München: Der Bahnverkehr läuft nach dem Ende des Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL nach Unternehmensangaben wieder überwiegend ohne Einschränkungen. Teils fallen aber bei den Regionalzügen noch einzelne Verbindungen aus, bei manchen Bahnen fehlen Wagen. Auch beim Fernverkehr gibt es mancherorts noch Anlaufschwierigkeiten – so sind am Morgen beispielsweise zwischen Augsburg und München ICE-Verbindungen gestrichen worden. Im Güterverkehr ist auch in den kommenden Tagen noch mit Einschränkungen zu rechnen. Es könne mehrere Tage dauern, bis der Stau Hunderter Güterzüge aufgrund des Arbeitskampfes wieder abgebaut sei, hatte die Bahn schon vor dem Ende des Warnstreiks erklärt. Seit dem späten Mittwochabend hatte die Lokführergewerkschaft GDL 20 Stunden lang weite Teile des Fern-, Regional- und Güterverkehrs zum Erliegen gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 08:00 Uhr