Im Ahrtal dürfen fast alle zerstörten Häuser aufgebaut werden

RKI erwartet Anstieg der Corona-Infektionszahlen

Berlin: Das Robert Koch-Institut erwartet für Herbst und Winter wieder einen Anstieg der Corona-Infektionszahlen. Als Gründe nennt das RKI die immer noch große Zahl ungeimpfter Menschen und die Zunahme von Kontakten in Innenräumen. Zuvor hatte bereits die EU-Gesundheitsbehörde vor einer verschlechterten Corona-Lage in Europa in diesem Herbst gewarnt. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Vergleich zu gestern leicht gestiegen. Das RKI gab den Wert am Morgen mit 64,3 an. Gestern hatte die Inzidenz noch bei 63 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten innerhalb eines Tages 10.118 Corona-Neuinfektionen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2021 07:00 Uhr