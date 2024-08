Illegale Einreisen in EU offenbar um fast ein Drittel gesunken

Brüssel: Die Zahl illegaler Einreisen in die EU ist heuer deutlich zurückgegangen. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, wurden bisher fast 92.000 Fälle registriert - das ist fast ein Drittel weniger als im selben Vorjahreszeitraum. Grund für den Rückgang ist demnach vor allem die Eindämmung der Migration nach Italien. Laut einer Lageanalyse der EU-Kommission sind dafür vor allem die libyschen und tunesischen Behörden verantwortlich. Über diesen Trend hatten in den vergangenen Tagen schon die italienische Regierung und die EU-Grenzschutzagentur Frontex berichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 12:30 Uhr