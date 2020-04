IKRK warnt vor neuer Heuschreckenplage in Ostafrika

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nairobi: Helfer haben vor neuen Heuschreckenschwärmen in Ostafrika gewarnt. Ein Agrarwissenschaftler des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sagte, nachdem die Insekten Weiden und Ackerland das erste Mal angegriffen hätten, habe sich die Nahrungsmittelsicherheit in vielen Gebieten bereits verschlechtert. Sollte es einen weiteren Ausbruch geben, drohe ein großflächiger Ernteverlust. Seit Monaten fallen Wüstenheuschrecken über ganze Landstriche in der Region her, vor allem in Kenia, Äthiopien und Somalia. Ein kleiner Schwarm vertilgt am Tag potenziell soviel wie 35.000 Menschen. Die Bekämpfung ist zurzeit besonders schwierig, weil es wegen der Coronakrise zu wenig Arbeiter und zu wenig Pestizide gibt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 12:00 Uhr