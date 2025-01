IKRK bereitet erste Geiselübergabe im Gazastreifen vor

Tel Aviv: Mehrere Stunden nach ihrem Inkrafttreten hält die von Israel und der Hamas für den Gazastreifen vereinbarte Waffenruhe. Unsere Korrespondenten berichten, dass die Lage ruhig ist. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz teilte mit, dass Mitarbeiter in das Küstengebiet gefahren seien, um die ersten Geiseln entgegenzunehmen. Die Hamas hatte angekündigt, drei junge Frauen freilzulassen. Im Gegenzug will Israel 95 Palästinenser aus der Haft entlassen. Kurz nach Inkrafttreten der Waffenruhe haben die Vereinten Nationen mit humanitären Hilfslieferungen begonnen. Innerhalb von zwei Stunden überquerten rund 200 LKW mit Hilfsgütern die Grenze. Pro Tag sollen nun 600 LKW-Ladungen in den Gazastreifen gebracht werden. Die Menschen dort haben den Beginn der Waffenruhe mit Straßenumzügen gefeiert.

