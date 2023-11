IHK-Abschlussprüfungen für 18.000 Azubis in Bayern beginnen

München: Für mehr als 18.000 Azubis in Bayern beginnen heute die Winter-Abschlussprüfungen. Zuerst antreten müssen die Auszubildenden im kaufmännischen Bereich, also etwa Einzelhandels- und Bankkaufleute. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammern folgen nächste Woche dann die Azubis in technischen Berufen. Um ihren IHK-Berufsabschluss zu erreichen, müssen die Auszubildenden jetzt die schriftlichen Prüfungen meistern und im neuen Jahr noch mündliche oder praktische Tests bestehen. Die schriftlichen IHK-Abschlussprüfungen werden bundesweit gleichzeitig organisiert und finden zum Großteil in den Berufsschulen statt. Die IHKs stehen in Bayern für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse.

