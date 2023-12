Igel ist Tier des Jahres 2024

Hamburg: Die Deutsche Wildtier-Stiftung hat den Igel zum Tier des Jahres 2024 ausgerufen. Vorstand Hackländer sagte, der Igel finde immer weniger Lebensraum, weil Hecken und Magerwiesen fehlten. Und in Wohngebieten gebe es immer mehr Schottergärten, in denen Igel keinen Unterschlupf finden. Es wird vermutet, dass der Igel-Bestand in Deutschland seit 1976 um 80 Prozent abgenommen hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 17:00 Uhr