Ig-Nobelpreise für kuriose Forschung gingen auch nach Deutschland

Cambridge: In den USA sind zehn wissenschaftliche Studien mit dem sogenannten Ig-Nobelpreis ausgezeichnet worden, der kuriose Forschung ehrt. "Ig" steht für "ignoble" und bedeutet "unehrenhaft". Der Ig-Nobelpreis zeichnet wissenschaftliche Leistungen aus, die Menschen zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen sollen. In diesem Jahr gingen auch Preise nach Deutschland - zum Beispiel an drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg. Sie demonstrierten, dass falsche Medizin mit schmerzhaften Nebenwirkungen effektiver sein kann als falsche Medizin ohne schmerzhafte Nebenwirkungen. Ein Mitarbeiter der Universität Bonn erhielt gemeinsam mit einem US-Kollegen eine Auszeichnung in der Kategorie Botanik. Sie hatten Beweise entdeckt, dass einige echte Pflanzen die Formen von benachbarten Plastikpflanzen imitieren. Der undotierte Preis wird von einer Zeitschrift für kuriose Forschung vergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 09:00 Uhr