IG Metall will Kürzungspläne von Schaeffler nicht hinnehmen

München: Die IG Metall will den geplanten Stellenabbau bei Schaeffler nicht hinnehmen. Der bayerische Bezirksleiter der Gewerkschaft, Ott, verweist auf eine Zukunftsvereinbarung, die man mit dem Unternehmen geschlossen habe. Darin haben laut IG Metall der Erhalt der deutschen Standorte und der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen zentrale Bedeutung. Das Unternehmen hatte am Vormittag angekündigt, allein in Deutschland 2.800 Stellen zu streichen. Nach Angaben der Gewerkschaft geht es unter anderem um je 700 Arbeitsplätze in der Zentrale in Herzogenaurach und am Standort Schweinfurt. Weitere 300 sollen in Regensburg wegfallen. Dort hatte Schaeffler erst kürzlich das Unternehmen Vitesco übernommen. Schaeffler leidet als Zulieferer unter Problemen der Autobranche, ist aber auch in anderen Geschäftsfeldern unter Druck - etwa bei Lagern für Windräder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2024 14:45 Uhr