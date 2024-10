IG Metall weitet Warnstreiks in Bayern aus

München: Die IG Metall will die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie in Bayern in der kommenden Woche ausweiten. Das kündigte Bezirksleiter Ott an. Heute haben in Nürnberg nach Gewerkschaftsangaben rund 9.000 Beschäftigte aus mehr als 30 Betrieben ihre Schicht vorzeitig beendet. Auch in Schweinfurt gingen 1.700 Beschäftigte früher heim. Die dritte Verhandlungsrunde hatte kein konkretes Ergebnis, aber eine Annäherung in einzelnen Punkten gebracht. Die IG Metall fordert für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten bisher eine Erhöhung in zwei Schritten um insgesamt 3,6 Prozent an - bei einer Laufzeit von 27 Monaten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2024 18:45 Uhr