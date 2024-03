IG-Metall-Vorsitzende bezeichnet Angebot der Bahn im Tarifstreit als "gut"

München: Die Vorsitzende der IG Metall, Benner, hat sich zum Tarifkonflikt zwischen Bahn und Lokführergewerkschaft GDL geäußert: Im BR-Fernsehen bezeichnete sie das Angebot der Moderatoren de Maizière und Günther als "gut". Konkret geht es um den Vorschlag der Vermittler, die Wochenarbeitszeit bis 2028 in zwei Stufen von 38 auf 36 Stunden bei vollem Lohnausgleich zu verkürzen. Darauf hätte sich die Bahn nach eigenen Angaben eingelassen, das genügt der GDL aber nicht. Sie will nur dann an den Verhandlungstisch zurückkehren, wenn bis heute um 18 Uhr ein neues Angebot der Bahn vorliegt. Die IG-Metall-Vorsitzende Benner zeigte sich besorgt, dass es durch den Tarifkonflikt zu Veränderungen am Streikrecht kommen könnte. Dieses sei geschützt. Die FDP hatte zuletzt angeregt, das Streikrecht von kleinen Gewerkschaften im Bereich der kritischen Infrastruktur anzupassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 14:00 Uhr