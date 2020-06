IG-Metall und DIW fordern weiteres Konjunkturpaket

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die IG Metall hat vor einer Insolvenzwelle durch die Corona-Krise gewarnt und sich für weitere Milliardenhilfen ausgesprochen. Vor allem bei den Zulieferern in der Automobilbranche sei die Insolvenzgefahr in Deutschland massiv gestiegen, sagte IG Metall-Chef Hofmann in einem Interview. Sollte das Konjunkturpaket der Bundesregierung verpuffen, müsse man im Herbst über ein weiteres Milliardenpaket reden, so Hofmann. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, schlägt ein weiteres milliardenschweres Konjunkturprogramm vor. Neben einem Investitionsfonds für Unternehmen sollte es eine Entschuldung der Kommunen sowie Impulse für die Digitalisierung, Forschung und Entwicklung beinhalten. Das von der Bundesregierung bereits beschlossene Konjunkturprogramm von 130 Milliarden Euro gehe zwar in die richtige Richtung, stabilisiere aber vor allem kurzfristig, so das DIW.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 09:00 Uhr