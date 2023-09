IG Metall stellt Viertagewochen-Forderung zurück

Berlin: Die IG Metall will erst einmal doch keine Viertagewoche in der Metall- und Elektroindustrie fordern. Gewerkschaftschef Hofmann sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", aus heutiger Sicht glaube er nicht, dass die Viertagewoche nächstes Jahr auf den Forderungszettel der IG Metall kommt. Seine Gewerkschaft werde auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Metall- und Elektroindustrie Rücksicht nehmen, sagte Hofmann weiter. Der derzeitige Tarifvertrag für die rund vier Millionen Beschäftigten läuft bis Herbst 2024. Laut Hoffmann will die IG Metall bei den dann anstehenden Tarifverhandlungen den Schwerpunkt auf höhere Löhne und Gehälter legen. Grundsätzlich will der IG-Metall-Chef aber an der Forderung nach kürzeren Arbeitszeiten und einer Viertagewoche festhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 11:00 Uhr