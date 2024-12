IG Metall ruft zu Warnstreiks an allen VW-Standorten auf

Wolfsburg: Bei Europas größtem Autobauer VW wird ab heute gestreikt. Die IG Metall hat an allen Standorten zu Aktionen aufgerufen. Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft nach eigenen Angaben die Produktion zeitweise zum Stehen bringen. Sie wehrt sich gegen milliardenschwere Einschnitte bei VW. Der Konzern fordert von der Belegschaft zehn Prozent Lohnkürzung. Es steht auch im Raum, dass Werke geschlossen werden und Beschäftigten betriebsbedingt gekündigt wird. Die Gewerkschaft fordert dagegen, dass alle Standort erhalten bleiben und die rund 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Bestandsgarantie bekommen. Um die Krise der Autobranche allgemein geht es heute in München. Bayerns Ministerpräsident Söder hat Vertreter von Herstellern, Zulieferern, Verbänden und Gewerkschaften zu einem Treffen nach München eingeladen. Die Branche leidet unter stark gesunkenen Verkaufzahlen. Allein in Bayern hängen rund 350.000 Arbeitsplätze an der Autoindustrie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 06:00 Uhr