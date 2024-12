IG Metall ruft zu Warnstreiks am Montag auf

Wolfsburg: Ab morgen gibt es Warnstreiks bei VW. Die IG Metall hat am Mittag dazu aufgerufen - und zwar flächendeckend, in allen Werken, wie Niedersachsens IG-Metall-Bezirksleiter Gröger betonte. Man werde nun überall die Produktion auf Eis legen, sagte er. Um Mitternacht ist die Friedenspflicht abgelaufen. In Wolfsburg wurden dazu Glocken geläutet - in Zwickau demonstrierten Beschäftigte mit roten Bengalfeuern. Vom Betriebsrat hieß es, der Worte seien genug gewechselt, ab nächster Woche würden Taten folgen. VW will in der Autokrise Löhne kürzen und Stellen abbauen. Auch Werksschließungen sind angedacht. Die Beschäftigungssicherung wurde aufgekündigt. Laut Betriebsrat sind mindestens drei Werke und Zehntausende Arbeitsplätze bedroht.

