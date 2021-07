IG Metall kritisiert Steuerpläne von Union und FDP

Feuerwehr in Bayern muss zu mehr als 100 Einsätzen wegen Unwettern ausrücken

Sonthofen: Im Süden Bayerns haben am Abend starke Regenfälle erneut für Überschwemmungen gesorgt. Laut Polizei Kempten musste die Feuerwehr im Raum Sonthofen und Burgberg ausrücken, um Keller leerzupumpen. Auch aus dem südlichen Oberbayern wurden Überschwemmungen gemeldet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zog die Unwetterfront über ganz Schwaben in Richtung Oberbayern. In Echelsbach im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kam es wegen des Unwetters in der Nähe der Echelsbacher Brücke zu einem Hangrutsch. Bäume und Äste sind dabei in die Ammer gerutscht. In den Landkreisen Traunstein, Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Rosenheim gab es insgesamt über 150 Einsätze. Die bayerische Regiobahn berichtet von Zugausfällen durch eine Oberleitungsstörung infolge des Unwetters im Raum Rosenheim.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.07.2021 22:45 Uhr