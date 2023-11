IG Metall kritisiert GDL im Tarifkonflikt deutlich

Berlin: Für ihr Vorgehen in der aktuellen Tarifrunde mit der Bahn muss sich die Lokführergewerkschaft GDL auch Kritik von der IG Metall anhören. Deren Chefin, Benner, sagte der "Bild am Sonntag", die EVG stehe sehr erfolgreich für die Belange der Bahnbelegschaft ein. Dass es daneben noch eine sehr laute Lokführergewerkschaft gebe, die nur eine kleine Gruppe vertrete, führe zu einer unnötigen Spaltung. Die GDL lässt ihre Mitglieder gerade in einer Urabstimmung über längere Streiks abstimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 02:00 Uhr