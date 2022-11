IG Metall in Bayern weitet Warnstreiks aus

Nachrichtenarchiv - 15.11.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ingolstadt: Die IG Metall weitet ihre Warnstreiks in Bayern deutlich aus. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sind heute Mitarbeiter von rund 130 Betrieben aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Zu einer Kundgebung vor der Audi-Zentrale in Ingolstadt werden 15.000 Teilnehmer erwartet. Auch im Münchner BMW-Werk ist ein befristeter Ausstand geplant. Bezirksleiter Horn sagte, man werde die Arbeitgeber zur Bewegung am Verhandlungstisch drängen. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bisher einmalig 3.000 Euro angeboten bei einer Laufzeit von 30 Monaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2022 11:00 Uhr