IG Metall in Bayern fordert 7 bis 8 Prozent mehr Lohn

20.06.2022 20:45 Uhr

München: Bei den anstehenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall ein Lohnplus von sieben bis acht Prozent fordern. Wie der bayerische Landesbezirksleiter Horn der "Augsburger Allgemeinen" sagte, will man im Freistaat der Empfehlung des Vorstandes folgen. (Horn verwies auf die hohe Inflation. Die meisten Unternehmen machten satte Gewinne und viele könnten gestiegene Einkaufspreise zumindest teilweise weitergeben.) Die Arbeitgeber warfen der IG Metall vor, den Bogen zu überspannen. Der Hauptgeschäftsführer des Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie Brossardt erklärte, viele Unternehmen könnten nicht voll produzieren und müssten zudem steigende Kosten verkraften.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.06.2022 20:45 Uhr