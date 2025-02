IG Metall fürchtet Schließung des Brose-Werks Würzburg

Brose-Standort in Würzburg könnte schließen: Laut IG Metall sind damit knapp 1.400 Arbeitsplätze in Gefahr. Gewerkschaft und Betriebsrat hätten gestern erfahren, dass die Unternehmensleitung entsprechende Veränderungen prüfe. Die Gewerkschaft verweist auf einen Tarifvertrag, der betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2026 ausschließt. Morgen soll die Belegschaft des Automobilzulieferers informiert werden. Am Samstag ist eine Demonstration geplant.

