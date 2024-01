IG Metall fordert Sondervermögen für ökologischen Umbau der Industrie

Berlin: Die IG Metall hat vorgeschlagen, den ökologischen Umbau der Industrie mit einem Sondervermögen zu finanzieren. Gewerkschaftschefin Benner veranschlagte dafür 500 bis 600 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030. In den Zeitungen der Funke-Mediengruppe forderte sie alle demokratischen Parteien auf, einem solchen Sondervermögen zuzustimmen. Es müsse wasserdicht im Grundgesetz verankert werden. Aus Benners Sicht befindet sich die Industrie in der kritischsten Phase seit Gründung der Bundesrepublik. Die Investitionen in den Ausbau der Erneuerbaren Energien und den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur nannte sie ein nationales Interesse.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 07:15 Uhr