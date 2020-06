IG-Metall-Chef warnt vor Insolvenzwelle durch Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die IG Metall hat vor einer Insolvenzwelle durch die Corona-Krise gewarnt und sich für weitere Milliardenhilfen ausgesprochen. Vor allem bei den Zulieferern in der Automobilbranche sei die Insolvenzgefahr in Deutschland massiv gestiegen, sagte IG Metall-Chef Hofmann dem "Tagesspiegel". Eine Umfrage der Gewerkschaft habe ergeben, dass 80.000 Beschäftigte in 270 Betrieben in "hoher oder akuter Insolvenzgefahr" seien. Sollte das Konjunkturpaket der Bundesregierung verpuffen, müsse man im Herbst über ein weiteres Milliardenpaket reden, so Hofmann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 06:00 Uhr