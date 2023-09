IG Metall besteht nicht mehr auf Vier-Tage-Woche

Berlin: Die Gewerkschaft IG Metall pocht nun vorerst doch nicht mehr auf eine Vier-Tage-Woche. IG Metall-Chef Hofmann erklärte in einem Zeitungsinterview, dass seine Gewerkschaft dies in der Tarifrunde im kommenden Jahr nicht unbedingt durchsetzen will. Wörtlich fügte er hinzu: "Ich betrachte das als längerfristiges Thema." Hofmann begründete dies damit, dass man auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Metall- und Elektroindustrie Rücksicht nehme. Der aktuelle Tarifvertrag für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie läuft noch ungefähr ein Jahr. In den Verhandlungen mit den Arbeitgebern soll es laut Hofmann besonders um höhere Löhne und Gehälter gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 11:45 Uhr