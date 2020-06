IG-Metall befürchtet Insolvenzwelle

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die IG-Metall befürchtet, dass das von der Bundesregierung geplante Konjunkturpaket nicht ausreicht. Gerade bei den Zulieferern der Automobilindustrie sei die Insolvenzgefahr stark gestiegen, sagte IG-Metall-Chef Hofmann in einem Interview. Er sprach von über 80.000 Beschäftigten in 270 Betrieben mit hoher oder akuter Insolvenzgefahr. Wenn das Konjunkturpaket nicht wirke, müsse man im Herbst überlegen nachzusteuern, so Hofmann. Die IG-Metall hatte eine allgemeine Kaufprämie für Autos gefordert statt der nun beschlossenen Förderung von Elektroautos.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2020 06:45 Uhr