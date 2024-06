München: Die IG Metall-Bayern fordert sieben Prozent mehr Geld für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Das hat die Tarifkommission der Gewerkschaft für die Tarifrunde im Herbst beschlossen. Auszubildende sollen 170 Euro und damit überproportional mehr erhalten. Zum ersten Mal will die IG Metall außerdem eine soziale Komponente zugunsten der unteren Entgeltgruppen durchsetzen. Auch sollen Beschäftigte entscheiden können, ob sie Zuschläge in Form von Geld oder als Freizeit erhalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.06.2024 18:15 Uhr