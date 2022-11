IG Gewerkschaft und Arbeitgeber vereinbaren kräftiges Lohnplus

Nachrichtenarchiv - 18.11.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ludwigsburg: Angesichts der hohen Inflation haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie auf ein kräftiges Gehaltsplus geeinigt. In einem ersten Schritt soll es im Juni kommenden Jahres 5,2 Prozent mehr geben. Im Mai des Folgejahres kommen dann noch einmal 3,3 Prozent hinzu. Zudem erhalten alle zwei abgabenfreie Einmalzahlungen von 1.500 Euro. Nach vier erfolglosen Verhandlungsrunden wurde der Pilotabschluss nun in Baden-Württemberg erzielt - es ist davon auszugehen, dass die anderen Bezirke ihn übernehmen. IG-Metallchef Hofmann betonte, ein Facharbeiter erhalte damit rund 7.000 Euro mehr und die Hälfte davon steuerfrei. Gesamtmetall-Chef Wolf sagte, der Abschluss sei ein kräftiger Vorschuss auf einen künftigen Aufschwung und liege über dem, was die aktuelle Lage für die Arbeitgeber hergebe.

