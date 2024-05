IG Bau will nach gescheiterter Schlichtung zu Streiks aufrufen

Berlin: Im Baugewerbe kommt es wohl zum ersten bundesweiten Ausstand seit über 20 Jahren. Die IG Bau will zu Warnstreiks aufrufen, nachdem die Arbeitgeberseite den Kompromiss aus der vorangegangenen Schlichtung abgelehnt hatte. Jetzt werde gestreikt und das massiv, sagte Gewerkschaftschef Feiger und kündigte flächendeckende Ausstände in der Bauindstrie und dem Baugewerbe an. Die Arbeitgeber hatten den Schlichterspruch nicht akzeptiert, weil er ihrer Ansicht nach Mängel aufwies. Darin waren Lohnerhöhungen für die rund 980.000 Beschäftigten vorgesehen, zunächst 250 Euro pro Monat, in einem Jahr sollte eine weitere Steigerung folgen. Jetzt könne es nur teurer werden, so die Gewerkschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 16:00 Uhr