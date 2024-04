IG BAU warnt vor Standortnachteil für Deutschland durch fehlende Wohnungen

Berlin: Die Industriegewerkschaft IG BAU fürchtet, dass der Mangel an bezahlbarem Wohnraum zum Standortnachteil für Deutschland wird. Man brauche dringend Fachkräfte, sagte Gewerkschaftschef Feiger der Deutschen Presseagentur. Die kämen aber nur, wenn sie eine Wohnung finden, die sie sich auch leisten können. Der Wohnungsmarkt sei zum Nadelöhr für den Arbeitsmarkt geworden, so Feiger weiter. Er warnte, dass die Wohnungsbaukrise die gesamte Wirtschaft empfindlich treffen könne. Beim heutigen Wohnungsbau-Tag wollen Branchenverbände Druck auf die Politik machen. Mit dabei sind Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bauministerin Geywitz. Diese zeigte sich zuversichtlich über die Entwicklung. So gut wie alle Länder gäben mehr für den Neubau von bezahlbarem Wohnraum. Der soziale Wohnungsbau sei deshalb gegen den allgemeinen Trend gewachsen, so Geywitz in der "Rheinischen Post".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 09:00 Uhr