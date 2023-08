IG BAU warnt vor Krankheitswelle wegen Asbest auf Baustellen

Berlin: Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt - kurz IG BAU - warnt vor einer Krankheitswelle wegen zunehmender Sanierungen von asbestbelasteten Wohnhäusern in Deutschland. Der IG BAU-Beauftragte für Arbeitsschutz, Burckardt, fordert, Bauarbeiter und Heimwerker besser zu schützen. In Deutschland werde noch in 9,4 Millionen Wohnhäusern Asbest vermutet, die zwischen 1950 und 1989 gebaut wurden. Nach Angaben der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft starben im vergangenen Jahr 431 ihrer Versicherten infolge einer Berufskrankheit - bei 320 Menschen sei diese asbestbedingt gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 15:00 Uhr