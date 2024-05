IG Bau ruft Beschäftigte für morgen zu Streik auf

Berlin: In der Baubranche drohen morgen weitreichende Arbeitsniederlegungen. Die Gewerkschaft IG Bau hat die Arbeitnehmer im laufenden Tarifstreit zum Streik aufgerufen. Dies sei eine Reaktion auf die Ablehnung des Schlichterspruchs durch die Arbeitgeberseite, so die IG Bau. Laut dem Bundesvorsitzenden Feiger werden sowohl die Bauindustrie als auch das Baugewerbe bestreikt, betroffen seien große Unternehmen genauso wie kleine Handwerksbetriebe. Die Beschäftigten würden jeglichen Respekt und jegliche Anerkennung der Unternehmen vermissen, so Feiger. Aus Sicht der Arbeitgeberverbände weist der Schlichterspruch "schwere Mängel" auf, die einer Zustimmung entgegenstünden. Verhandlungsführer Nostitz erklärte, dies betreffe etwa die einheitliche Festlegung aller Ausbildungsvergütungen im ersten Lehrjahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 19:00 Uhr