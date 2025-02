IG Bau fordert niedrigere Baustandards gegen Krise

Berlin: Angesichts der Wohnungsnot in Deutschland fordert die Gewerkschaft IG Bau niedrigere Baustandards. Der Vorsitzende Feiger sagte der "Augsburger Allgemeinen", man sollte nicht immer den höchsten technischen Standard an Dämmung, Energieeffizienz oder Ausstattung vorsehen. Bauen müsse billiger werden, so Feiger - und dicke Wände, Decken oder dreifach verglaste Fenster kosteten viel Geld. Der IG Bau-Chef mahnte, den von der Bundesregierung eingeführten Gebäudetyp "E wie Einfach" in allen Bundesländern umzusetzen. Die IG Bau will heute mit anderen Organisationen einen Forderungskatalog an die Politik vorlegen. Dabei geht es vor allem um Sozialwohnungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2025 04:00 Uhr