IG Bau-Chef lehnt Ende der Rente mit 63 Jahren ab

Drei Tote bei Brand in einem Krankenhaus in Niederösterreich

Mödling: Bei einem Brand in einem Krankenhaus in der Stadt in Niederösterreich sind drei Patienten ums Leben gekommen. Nach Medienberichten mussten zudem rund 90 Menschen verlegt werden. Warum das Feuer in der vergangenen Nacht in einem Zimmer des Landeskrankenhauses in Mödling ausbrach, ist bislang nicht klar. Rettungskräfte konnten das Feuer in den frühen Morgenstunden aber löschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2023 07:00 Uhr