IfW sieht Konjunktur kritisch

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt, an den Alpen sonnig, Höchswerte 2 bis 9 Grad. In der Nacht bewölkt bei Tiesttemperaturen um 0 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Auch in den nächsten Tagen bewölkt und an den Alpen längere sonnige Abschnitte. Die Tageshöchstwerte erreichen 1 bis 9 Grad, in der Nacht kühlt es bis auf -3 Grad ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 12:00 Uhr