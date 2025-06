IfW sieht Anzeichen für leichte Erholung der Wirtschaft

Wirtschaftsforscher erwarten Wachstum in Deutschland: Das Kieler Institut für Weltwirtschaft geht in seiner Sommerprognose von einem Plus von 0,3 Prozent aus. Im Frühjahr sagte es noch ein Null-Wachstum voraus. Die deutsche Wirtschaft sehe etwas Licht am Ende des Tunnels, so die Experten. Im nächsten Jahr soll die Wirtschaft um 1,6 Prozent zulegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2025 10:15 Uhr