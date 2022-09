IfW: Deutschland droht Rezession und Rekordinflation

Nachrichtenarchiv - 08.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Institut für Weltwirtschaft sagt für Deutschland für kommendes Jahr eine Rezession und eine Rekordinflation voraus. Wegen der massiv steigenden Energiepreise werde das Bruttoinlandsprodukt um 0,7 Prozent schrumpfen. Die deutsche Wirtschaft befinde sich im Abwärtssog, so das Institut. Die jüngsten Preissprünge bei Strom und Gas würden die Kaufkraft um 4,2 Prozent einbrechen lassen. Die Inflation wird nächstes Jahr laut der Prognose auf 8,7 Prozent steigen, wenn sich nichts an den Energiepreisen ändert. Im Ergebnis werde die deutsche Wirtschaft erneut in eine Rezession abgleiten, so das IfW, in einer Phase, in der sie sich eigentlich gerade von den pandemiebedingten Rückschlägen erholte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 11:00 Uhr