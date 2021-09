IfW-Chef sagt Lohnzuwächse von fünf Prozent im Jahr voraus

Nachrichtenarchiv - 21.09.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel geht wegen der demografischen Entwicklung von übermäßig hohen Lohnsteigerungen für die Beschäftigte in Deutschland aus. IfW-Chef Felbermayer sagte der Bild-Zeitung, im Durchschnitt seien Lohnerhöhungen von fünf Prozent im Jahr realistisch. Das Plus in Branchen, in denen Fachkräfte dringend gebraucht würden, könne sogar noch höher ausfallen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.09.2021 01:00 Uhr