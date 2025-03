Ifo und OECD senken ihre Konjunkturprognose für Deutschland

Die deutsche Wirtschaft kommt nicht in Schwung: Dabei spielen inzwischen auch die Zölle eine Rolle, die US-Präsident Trump verhängt hat oder androht. Das Ifo-Institut hat seine Prognose schon auf 0,2 Prozent Wachstum nach unten korrigiert. Auch die OECD rechnet nur noch mit einem Wachstum von 0,4 Prozent für das laufende Jahr. Allerdings ist in Berechnungen der OECD das milliardenschwere deutsche Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur noch nicht berücksichtigt. Wenn das Paket umgesetzt werde, würde sich das Signum signikant auf das deutsche Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr auswirken, so OECD-Experten in Paris. Die OECD warnte jedoch vor beträchtlichen Risiken durch eine Zersplitterung der Weltwirtschaft. Eine Zunahme der Handelsschranken würde das Wachstum weltweit beeinträchtigen und die Inflation anheizen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.03.2025 16:00 Uhr