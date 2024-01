Ifo-Umfrage zeigt nur geringe Zustimmung zur bisherigen Gestaltung des Klimagelds

München: Ein Klimageld, das pauschal an alle Bürger ausgezahlt wird, findet in der Bevölkerung nur wenig Zustimmung. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des ifo-Instituts. Die Untersuchung hat ergeben, dass es die meisten Befragten besser fänden, die Einnahmen aus dem CO2-Preis in klimafreundliche Projekte zu investieren. - Mit dem Klimageld will die Bundesregierung die staatlichen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Bevölkerung zurückgegeben, zum einen als Kompensation für die steigenden Energiepreise, zum anderen als Anreiz, wenig fossile Energie zu verbrauchen. Wann und wie es ausgezahlt werden soll, ist noch offen.

