Ifo sieht konjunkturellen "Silberstreif am Horizont"

München: Das Ifo-Institut hat überraschend eine Verbesserung beim Geschäftsklima gemessen. Wie die Münchner Wirtschaftsforscher mitteilten, sind die befragten Führungskräfte mit der aktuellen Lage wieder zufriedener als noch im September. Auch die Aussichten bewerten sie weniger skeptisch. Von einem Silberstreif am Horizont spricht Ifo-Chef Fuest. Es ist der erste Anstieg des wichtigsten Konjunktur-Indexes seit einem halben Jahr. Allerdings ist die Lage nicht in allen Branchen gleich: So waren die Dienstleister insgesamt positiv gestimmt. Der Handel ist sowohl aktuell als auch beim Ausblick skeptisch, ebenso das Bauhauptgewerbe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2023 15:00 Uhr