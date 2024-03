Ifo-Präsident wertet Streiks als Belastung für die Wirtschaft

München: Die Streiks bei Bahn und Lufthansa belasten die angeschlagene Konjunktur in Deutschland nach Einschätzung von Wirtschaftsexperten zusätzlich. Der Präsident des Ifo-Instituts, Fuest, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, Deutschland befinde sich derzeit in einer Rezession. Durch den Bahn-Streik fehlten dann plötzlich in den Wertschöpfungsketten Teile, die nicht geliefert werden können oder Menschen könnten nicht zur Arbeit kommen. Nach seinen Worten kann und soll man Streiks nicht verbieten, aber man müsse darauf achten, dass sie verhältnismäßig bleiben. Der GDL-Vorsitzende Weselsky warf dem Bahnvorstand vor, den Abbruch der Verhandlungen selbst herbeigeführt zu haben. Mit anderen Unternehmen habe sich die GDL auch einigen können. Die Bahn appellierte an die Lokführergewerkschaft, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und weitere Streiks 48 Stunden vorher anzukündigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 10:00 Uhr