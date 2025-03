Ifo-Präsident spricht sich für Abschaffung des Elterngelds aus

Berlin: Mit Blick auf das gestiegene Staatsdefizit in Deutschland hat sich der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Fuest, dafür ausgesprochen, das Elterngeld abzuschaffen. Der "Welt am Sonntag" sagte er: Das sei ein klassischer Fall von "nice-to-have", aber nicht prioritär. Viele Empfänger seien finanziell gut gestellt - da stelle sich die Frage der Bedürftigkeit. An Union und SPD gerichtet betonte Fuest: Es müsse bei allen staatlichen Leistungen überprüft werden, ob sie zielgenau wirken. Im Bundeshaushalt sind für das Elterngeld pro Jahr rund acht Milliarden Euro vorgesehen.

