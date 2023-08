Ifo-Präsident Fuest sieht die deutsche Wirtschaft in Gefahr

Meldungsarchiv - 01.08.2023 12:15 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der Präsident des Ifo-Instituts, Fuest, warnt vor einem wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands. Dem BR hat er gesagt, es gebe mehrere Branchen, in denen Unternehmen abwandern oder Probleme haben. Das könne zu einer Art De-industrialisierung führen. Als Beispiele nannte Fuest die energieintensive Chemie- und Papierindustrie und die Autoindustrie. Fuest sieht die Politik in der Pflicht, diesen Trend zu stoppen. Dafür gebe es eine Menge Stellschrauben wie etwa die Fachkräftezuwanderung. Zudem müsse sich die Wirtschaft in Deutschland generell umstellen. Es reiche nicht, vorhandene Industrien mit Subventionen wie einem Industriestrompreis zu schützen. Es brauche auch neue, weniger energieabhängige Industrien, so Fuest. Zuvor hatte schon CDU-Chef Merz vor einer schleichenden De-industrialisierung Deutschlands gewarnt und ein Gegensteuern gefordert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.08.2023 12:15 Uhr