Ifo-Präsident Fuest sieht die deutsche Wirtschaft in Gefahr

Kurzmeldung ein/ausklappen Musk droht Forschern wegen Erkenntnis zu seiner Social-Media-Plattform

Washington: Der Milliardär Musk will juristisch gegen Forscher vorgehen, die eine Zunahme von Hassreden auf der Social-Media Plattform X dokumentiert haben. X ist der neue Name von Twitter. In einem Schreiben an eine Organisation, die gegen Hass im Internet vorgeht, behauptet ein Anwalt der Plattform, deren Veröffentlichungen zielten offenbar darauf ab, dem Geschäft von Twitter zu schaden. Das Center for Countering Digital Hate hat bereits mehrere Berichte veröffentlicht, in denen sie die Zunahme von Hassreden seit der Übernahme durch Musk kritisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2023 07:00 Uhr