Ifo Institut: Weniger Beschäftigte im Homeoffice

Bulgarien und Moldau haben neues Parlament gewählt

Chisinau: Bei der Parlamentswahl in der Ex-Sowjetrepublik Moldau haben die Bürger für eine prowestliche Ausrichtung ihres Landes gestimmt. Nach Auszählung eines Großteils der Stimmen wurde die Partei Aktion und Solidarität (PAS) von Präsidentin Sandu mit knapp 48 Prozent klar stärkste Kraft. Sandu hatte ihrem krisengeschüttelten Land eine weitere Annäherung an die EU in Aussicht gestellt. Nach der Parlamentswahl in Bulgarien deutet sich ein Umschwung an. Prognosen zufolge können sich die Gegner des früheren Ministerpräsidenten Borissow Hoffnungen auf die Regierungsbildung machen. Demnach liegt die populistische Partei des Entertainers Trifonow als Sieger mit knappem Vorsprung vor Borissows Partei. Amtliche Endergebnisse soll es erst binnen vier Tagen geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2021 07:00 Uhr