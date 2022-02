Ifo-Institut: So viele Unternehmen wie noch nie wollen Preise anheben

Nachrichtenarchiv - 25.02.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Menschen in Deutschland müssen sich auf weiter steigende Preise einstellen. So viele Unternehmen wie noch nie wollen in den kommenden drei Monaten ihre Preise erhöhen, ergab eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts. Wie ein Sprecher mitteilte, sei bei der Inflationsrate eine Fünf vor dem Komma im Gesamtjahr wahrscheinlicher als eine Drei. Fast zwei von drei Einzelhandelsunternehmen erwarten höhere Preise. Bei den Lebensmittelhändlern sind es sogar 86 Prozent. Viele Unternehmen geben die gestiegenen Kosten für Energie sowie bei der Beschaffung von Vorprodukten und Handelswaren an ihre Kunden weiter. Nur bei den Dienstleistern gehen die Preiserwartungen zurück.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.02.2022 09:45 Uhr