Ifo-Institut sieht Rezessionsgefahr dank Gas-Einsparungen abgewendet

München: Das ifo-Institut rechnet aktuell nicht mehr mit einer Rezession in Deutschland. Ifo-Chef Fuest sagte der Augsburger Allgemeinen Zeitung, wegen des niedrigen Gasverbrauchs im Winter werde es nicht zu einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung kommen. Fuest sagte wörtlich: "Wir hatten in diesem Winter Glück bei den Temperaturen, außerdem tragen die neuen LNG-Terminals dazu bei, dass es bei der Gasversorgung und den Energiepreisen besser läuft als befürchtet." - Chancen auf ein Wirtschaftwachstum sieht Fuest allerdings nicht. Wirtschaftsminister Habeck hatte Ende Januar ein leichtes Plus von 0,2 Prozent vorhergesagt.

