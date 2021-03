Ifo-Institut senkt Konjunkturprognose

Söder und Blume fordern Reform der MPK

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich in Sachen Osterruhe demonstrativ an die Seite der Kanzlerin gestellt. Auch er entschuldigte sich für das Hin und Her und den damit verbundenen Vertrauensschaden. Die Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden, sagte Söder in seiner Regierungserklärung im Landtag. Gleichzeitig versprach er, sich für eine Reform der Ministerpräsidentenkonferenz einzusetzen. Genauso wie Söder fordert auch CSU-Generalsekretär Blume ein Ende der Nachtsitzungen. Im BR sagte Blume, die wesentlichen Fragen dürften nicht erst am Folgetag diskutiert werden. Blume sprach von einem Warnschuss und zeigte sich davon überzeugt, dass bereits der nächste Gipfel ein neues Format hat. Aus Sicht der Opposition ist das allein nicht ausreichend. Grünen-Fraktionschef Hartmann sagte, durch die Fehler im Krisenmanagement sei sehr viel Vertrauen verloren gegangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2021 18:00 Uhr