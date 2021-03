Ifo-Institut senkt Konjunkturprognose

Großbritannien will ab August Kinder impfen

London: Großbritannien will offenbar ab August Kinder gegen Covid-19 impfen. Das berichtet die Zeitung "The Telegraph" und beruft sich dabei auf vorläufige Pläne der Regierung. Dass die Impfungen für Kinder früher als erwartet beginnen können, liegt demnach daran, dass die Ergebnisse einer Studie der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit Astrazeneca im Juni oder Juli vorliegen sollen. Die Forscher untersuchen hierfür an 300 Freiwilligen zwischen 6 und 17 Jahren, wie sie auf das Vakzin reagieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2021 13:00 Uhr