ifo-Institut schätzt Kosten für Entlastungspakete auf 135 Millarden

Das Wetter: Teils freundlich, teils Regen, bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt, im Norden Bayerns und in Schwaben gebietsweise Regen. Nach Südosten anfangs teils sonnig. Bis zum Abend meist trocken. Höchstwerte 9 bis 16 Grad. In der Nacht besonders im Süden regnerisch. Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen letzte Schauer an den Alpen und im Bayerischen Wald, sonst trocken. Am Freitag teils länger trüb und neblig, teils freundlich. Tiefstwerte 4 bis 0 Grad; Höchstwerte 8 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2022 13:00 Uhr